Die am Sonntag abgesagte Zweitliga-Partie zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Köln wird am Mittwoch, 27. Februar, nachgeholt. Das gab die DFL am Dienstag bekannt, Anstoß ist um 19.30 Uhr. Damit steigt die Partie nur einen Tag vor Weiberfastnacht, dem Beginn der heißen Karnevals-Phase.

Die Partie wurde nach ergiebigen Schneefällen wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt. Der Bundesliga-Absteiger zahlt allen Fans, die den Klub nach Aue begleiten wollten, eine Dankeschön-Prämie von 30 Euro.

"Den Frust über die vergebliche Reise verstehen wir, und wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, an einem Sonntag für ein Zweitligaspiel nach Aue zu fahren. Deshalb möchten wir uns bei den betroffenen Fans herzlich bedanken und hoffen, dass sie alle sich auch zum Nachholspiel wieder auf den Weg ins Erzgebirge machen", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle.