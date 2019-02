Zweitligist Holstein Kiel muss im Aufstiegskampf in den nächsten Spielen auf Kingsley Schindler (25) verzichten. Der Offensivspieler zog sich im Ligaspiel beim 1. FC Magdeburg (1:1) einen Außenbandriss zu und fällt nach Vereinsangaben bis zu sechs Wochen aus.

Kiel liegt als Tabellensechster aktuell zwei Punkte hinter dem Relegationsrang.

"Natürlich wiegt die Verletzung und der damit verbundene Ausfall von Kingsley – gerade in seiner aktuellen Verfassung – schwer. Insgesamt waren die vergangenen Wochen für unsere Personaldecke sehr kräftezehrend", sagte Holstein-Sportchef Fabian Wohlgemuth: "Dennoch haben wir zahlreiche Spieler in unseren Reihen, die ohne Frage das Potenzial haben, verantwortungsvolle Rollen innerhalb der Mannschaft zu übernehmen oder schnell in diese hineinzuwachsen."