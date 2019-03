Der 1. FC Heidenheim hat mal wieder eine Niederlage in der zweiten Bundesliga hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg unterlag der FCH mit 1:2 (0:1). Die Baden-Württemberger kassierten damit nach neun Begegnungen wieder eine Niederlage.

Marco Grüttner (44.) erzielte das Führungstor für den SSV Jahn. Marc Schnatterer (50.) traf per Freistoß zum Ausgleich. Der Armenier Sargis Adamyan (58.) machte den Gästesieg klar. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Heidenheim verpasste damit wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen. Die Oberpfälzer aus Regensburg, die zuletzt Bundesliga-Absteiger Hamburger SV nach einem 0:1-Rückstand noch 2:1 niedergerungen hatten, holten einen wertvollen Dreier und sind im Vorderfeld des Mittelfeldes platziert. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Andrich patzt vor Regensburgs Führung

Regensburg zeigte in Heidenheim einen couragierten Auftritt. Schon vor dem Führungstor, dem ein gravierender Patzer von Heidenheims Robert Andrich vorausging, besaßen die Gäste erste Gelegenheiten. So musste in der fünften Minute Heidenheims Abwehrspieler Marnon Busch per Kopf auf der Linie klären.

Die Heidenheimer wirkten verunsichert, leisteten sich etliche unnötige Ballverluste und agierten selbst in der Offensive zu uninspiriert. (SERVICE: Ergebnisse der 2. Bundesliga)