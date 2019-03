Arminia Bielefeld befindet sich in der 2. Bundesliga wieder im Aufwind.

Eine Woche nach der 1:5-Klatsche beim Tabellenführer 1. FC Köln bezwang die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus den VfL Bochum nach deutlicher Steigerung in der Schlussphase mit 3:1 (0:0) und zog in der Tabelle mit den Revierstädtern gleich. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Alle Highlights der 2. Liga am Sonntag 19.30 Uhr LIVE im TV in "Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga".

Anzeige

Die Gäste aus Bochum gingen durch Abwehrspieler Patrick Fabian (63.) in Führung. Kurz darauf glich Andreas Voglsammer per Rechtsschuss (68.) aus. Fabian Klos per Handelfmeter (78.) und Jonathan Clauss (79.) erhöhten für die Gastgeber auf 3:1. (SERVICE: Ergebnisse der 2. Bundesliga)

"Wir wollten heute unseren Fans nach der Niederlage gegen Köln unbedingt etwas zurückgeben, natürlich ist das auch gut für die Tabelle", sagte Matchwinner Klos bei Sky. "Wir waren effizient und haben die Chancen, die wir hatten, eiskalt genutzt", sagte Sturmpartner Voglsammer.

Wieder ein Dämpfer für Bochum

Der VfL musste nach vier Punkten aus den letzten zwei Spielen wieder einen Dämpfer verarbeiten und konnte sich nicht aus dem tristen Grau des Mittelfelds befreien. Zu allem Überfluss sah Jan Gyamerah nach einer Notbremse (80.) noch die Rote Karte.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. In der Anfangsphase hatte Cedric Brunner per Distanzschuss die Führung auf dem Fuß, doch Bochums Schlussmann Manuel Riemann lenkte den Ball noch an die Latte. Nach einem Zuspiel von Brunner war es Stürmer Klos (21.), der den Ball am Tor vorbeisetzte.

Im zweiten Durchgang ließen beide Teams zunächst Tempo und Spielidee vermissen. Bochum hatte per Freistoß eine Standardchance, doch der Ball blieb nach dem schwachen Schussversuch von Milos Pantovic in der Mauer hängen. Erst mit dem Treffer von Fabian wachten beide Teams auf und boten eine aufregende Schlussphase.