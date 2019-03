Arminia Bielefeld hat in der 2. Bundesliga den womöglich vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt getan.

Die Ostwestfalen erkämpften bei Greuther Fürth nach einem 0:2 zur Halbzeit noch ein 2:2 und dürften bei nun 35 Punkten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen. Auch Fürth hat mit 33 Zählern ein durchaus komfortables Polster auf die Abstiegszone. (Der LIVETICKER zum Nachlesen)

Mit einem kuriosen Treffer eröffneten die Fürther Gastgeber den Torreigen. Nach einem Distanzschuss von Julian Green prallte der Ball vom Pfosten gegen den Rücken des Bielefelders Keepers Stefan Ortega und von dort aus ins Tor (10.). Daniel Keita-Ruel erhöhte für die Hausherren in der 23. Minute auf 2:0. (SERVICE: Der Spielplan der 2. Bundesliga)

Anzeige

"Arrogant!" Leitl muss auf Tribüne

Vor 9440 Zuschauern gab sich Bielefeld aber noch nicht geschlagen und zeigte in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. Wieder einmal war es Torjäger Fabian Klos, der mit seinen Saisontoren Nummer elf und zwölf (47./65.) den Ausgleich erzwang. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Jetzt die aktuellen Trikots von Fürth oder Bielefeld kaufen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

In der Halbzeitpause legten sich beide Trainer mit Schiedsrichter Alexander Sather an. Fürths Coach Stefan Leitl fand dabei offenbar die deutlicheren Worte, er bezeichnete Sather als "arrogant", wie über die Mikrofone am Spielfeldrand zu hören war.

Leitl musste sich daraufhin das Spiel in der zweiten Halbzeit von der Tribüne aus anschauen.