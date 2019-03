Zweitligist Erzgebirge Aue muss für den Rest der laufenden Saison ohne Abwehrspieler Malcolm Cacutalua auskommen. Der 24-Jährige erlitt im Ligaspiel gegen den SC Paderborn am vergangenen Samstag (2:1) am rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Außenmeniskus. Cacutalua muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.

"Das ist für Malcolm und für uns eine äußerst bittere Nachricht. Er war in den letzten Wochen und Monaten einer der ganz wichtigen Faktoren für unser Spiel und unsere Erfolge", sagte Cheftrainer Daniel Meyer.