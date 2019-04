Der Hamburger SV hat auf dem Weg zum Wiederaufstieg in die Bundesliga erneut gepatzt.

Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf musste sich gegen Erzgebirge Aue mit einem 1:1 (0:1) begnügen und liegt nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg als Tabellenzweiter nur noch zwei Punkte vor dem SC Paderborn auf dem Relegationsrang. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Jetzt das aktuelle Trikot von Hamburg und Aue bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

HSV spielbestimmend, Aue mauert

Philipp Zulechner brachte die Gäste nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in Führung (43.). Manuel Wintzheimer (53.) glich für die Hamburger aus, die am Dienstag im Halbfinale des DFB-Pokals Bundesligist RB Leipzig empfangen.

Die Gastgeber waren vor 52.354 Zuschauern von Beginn an spielbestimmend. Aue stand sehr tief und sorgte kaum für Entlastung. (Service: Ergebnisse/Spielplan der 2. Bundesliga)

Zulechner mit Führungstreffer

Dem HSV mangelte es in der Offensive im ersten Durchgang aber an Ideen und Durchschlagskraft. Die kämpferisch überzeugenden Gäste gingen mit ihrer ersten Chance in Führung.

Zulechner traf nach einer Ecke und einem Fehler des HSV-Torhüters Julian Pollersbeck.(Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Wintzheimer gleicht aus

Die Hamburger erhöhten im zweiten Durchgang den Druck und belohnten sich durch den Ausgleich von Wintzheimer. Der 20 Jahre alte Stürmer hatte den Norddeutschen schon im Topspiel beim 1. FC Köln (1:1) mit seinem Treffer einen Punkt gerettet.

Wolf erhöhte nach dem Ausgleich das Risiko und brachte mit dem zuletzt angeschlagenen Pierre-Michel Lasogga einen zweiten Stürmer. Zum erhofften Sieg reichte es aber nicht. In der 86. Minute traf Aaron Hunt per Freistoß die Latte des Aue-Tores.