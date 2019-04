HSV will zweiten Platz festigen

vergrößernverkleinern Kiel und Paderborn trennen momentan nur zwei Punkte in der Tabelle. Beide haben noch gute Chancen auf Platz drei und damit die Relegation zur Bundesliga © Getty Images

Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Das Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga geht in die heiße Phase. Der HSV will den zweiten Platz sichern, Kiel und Paderborn kämpfen um die Relegation.