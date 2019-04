Der FC Ingolstadt verkürzt den Rückstand auf den Relegationsplatz, den Magdeburg belegt, dennoch auf vier Zähler. (Service: Ergebnisse/Spielplan der 2. Bundesliga)

"Es war ein gerechtes Unentschieden", sagte FCI-Trainer Tomas Oral bei Sky und kündigte an, "dass wir jeden Spieltag alles reindonnern. Wir müssen schauen, dass wir in der nächsten Woche einen Dreier landen. Es gibt eine realistische Chance, die wollen wir nutzen."

Holstein Kiel verpasste indes die Chance, im Rennen um den Aufstieg noch näher an den Tabellendritten Union Berlin heranzurücken. Der Abstand beträgt weiter drei Zähler. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die Schanzer gingen im zweiten Spiel unter Trainer Tomas Oral, der mit einem Erfolg in Duisburg erfolgreich gestartet war, in der 13. Minute durch Dario Lezcano in Führung. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Er traf nach Vorlage von Stefan Kutschke aus kurzer Distanz. Atakan Karazor glich in der 53. Minute vor 8377 Zuschauern in einer umkämpften Partie aus.

Ingolstadt kontert clever

Der FCI, der zunächst clever konterte, hatte vor der Pause durch Lezcano noch zwei weitere gute Chancen. Einmal bewahrte Kiel der Innenpfosten vor einem höheren Rückstand. Holstein fehlte trotz Überlegenheit dagegen die letzte Entschlossenheit.

Die beste Chance ergab sich nach einer Flanke von Jonas Meffert und einem Missverständnis der Schanzer-Defensive - Marcel Gaus klärte jedoch auf der Linie.

Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck - und wurden schnell belohnt. Die FCI-Abwehr sah beim Ausgleich unsortiert aus. Danach suchten beide Teams die Entscheidung - ohne Erfolg.