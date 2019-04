Der VfL Bochum und Herbert Grönemeyer - es sind DIE beiden Aushängeschilder der Stadt. Jetzt kommt endlich zusammen, was zusammengehört. Am Sonntag wird der Musiker beim Spiel des VfL gegen Greuther Fürth sein Debüt als Co-Kommentator geben. (2. Bundesliga: VfL Bochum - Greuther Fürth, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Bei Amazon Music begleitet Grönemeyer das Spiel seines Herzensvereins an der Seite von Marco Röhling.

"Ich freue mich darauf, zum ersten Mal als Co-Kommentator im Ruhrstadion zu sein und den VfL zu unterstützen. VfL Bochum gegen Greuther Fürth, das wird ein Riesen-Spiel! Die Bochumer werden zeigen, was in ihnen steckt. Auch wenn es für den VfL in dieser Saison nicht immer optimal lief", sagte der 62-Jährige.

Ein spannenderes Spiel hätte sich Bochums Legende fast nicht aussuchen können. In der Tabelle liegen die Fürther nur zwei Punkte vor Bochum auf Rang zehn. Mit einem Sieg würde Bochum die Gäste überholen und hätte damit wohl endgültig alle Abstiegssorgen los. Bei einer Niederlage müsste man zumindest mit einem Auge noch nach hinten schauen. (SERVICE: 2. Bundesliga im SPORT1-Datencenter)