Der kriselnde Zweitligist Hamburger SV will mit einem Kurz-Trainingslager vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Ingolstadt die Wende im Aufstiegskampf einleiten. Von Mittwoch bis Freitag will sich der seit sechs Spielen sieglose Tabellenvierte abgeschottet auf den Liga-Endspurt vorbereiten, der genaue Ort stand zunächst nicht fest. (Zweite Liga: Hamburger SV - FC Ingolstadt, Samstag ab 13:00 Uhr im LIVETICKER)

Wolf: Wir sind jetzt die Jäger

"Wir wollen einfach nochmal zusammen sein und uns auf die Rolle einschwören, die wir jetzt haben", sagte Trainer Hannes Wolf einen Tag nach der enttäuschenden 0:2 (0:0)-Niederlage beim Aufstiegsrivalen Union Berlin: "Die Situation hat sich natürlich verändert, weil wir lange die Gejagten waren, jetzt müssen wir jagen. Diese Schärfe zum Jagen müssen wir uns im Training auch holen und dann gegen Ingolstadt zeigen."

Holty-Suspendierung unumgänglich

Wolf bestätigte zudem, dass im Fall von Lewis Holtby die Suspendierung unumgänglich gewesen sei, auch wenn es ihm persönlich sehr leid tue. "Schade, dass es so endet, aber wir müssen konsequent sein. Aber deswegen ist Lewis kein schlechter Mensch", sagte Wolf: "Lewis hat ja kein Verbrechen begangen, er ist ein guter Junge."

Holtby hatte Wolf beim Abschlusstraining gebeten, ihn nicht für das Spiel in Berlin zu nominieren, weil er vermutlich nicht von Anfang an gespielt hätte. Sportvorstand Ralf Becker hatte bereits angekündigt, dass der ehemalige Nationalspieler, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, kein Spiel und kein Training mehr mit der Profimannschaft bestreiten werde.