Die 2. Bundesliga elektrisiert die Fans in Deutschland. Die Liga befindet sich in der Schlussphase der laufenden Saison - und es ist noch nichts entschieden.

Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf gegen den Abstieg kann noch einiges passieren.

Bis auf Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld ist jede Mannschaft im Klassenkampf des deutschen Unterhauses involviert.

Welche Teams können sich den Traum von der Bundesliga erfüllen und welche müssen vor dem Gang in die Drittklassigkeit zittern? SPORT1 macht den großen Zweitliga-Check.

Überraschungscoup im Aufstiegsrennen?

Acht Mannschaften streiten sich noch rechnerisch um die Aufstiegsplätze in die Bundesliga. Dabei könnte mit dem SC Paderborn ein Außenseiter den hochgehandelten Aufstiegsfavoriten ein Bein stellen.

1. FC Köln (Platz 1, 59 Punkte. +35 Tore)

Kölns Simon Terodde ist unangefochtener Top-Torjäger der 2. Bundesliga © Getty Images

Die mit Abstand beste Ausgangslage hat der 1. FC Köln. Mit aktuell fünf Punkten Vorsprung auf Platz zwei wäre ein Kölner Nichtaufstieg am Saisonende eine große Sensation.

Allerdings können sich die Kölner für die beruhigende Ausgangslage bei der schwächelnden Konkurrenz bedanken, denn der FC befindet sich zum Saisonende hin in einer Formkrise.

Seit vier Spielen ist der Tabellenführer ohne Sieg. Diese Durststrecke kostete letztendlich auch Trainer Markus Anfang am letzten Spieltag den Job.

Dennoch: Bei einem Sieg aus den letzten drei Spielen ist Köln nahezu sicher aufgestiegen. Das sollte bei den letzten Duellen gegen Fürth (A), Regensburg (H) und Magdeburg (A) möglich sein.

Neu-Trainer Andre Pawlak fasste die Situation zusammen: "Wir fahren am Montag mit dem Bus nach Hause. Ob es eine normale Busfahrt wird oder ein Partybus, das entscheiden wir selbst."

SC Paderborn (Platz 2, 54 Punkte, +25 Tore)

Der SC Paderborn kassierte im Derby in Bielefeld einen Rückschlag im Aufstiegsrennen © Getty Images

Wer vor der Saison gesagt hätte, dass der Aufsteiger aus Paderborn ein Wort im Aufstiegsrennen mitzureden hat, wäre wohl für verrückt erklärt worden. Doch aktuell grüßen die Ostwestfalen vom zweiten Tabellenplatz.

Zwar wurde die Aufstiegseuphorie durch eine 0:2-Niederlage im Derby gegen Bielefeld am Freitagabend gebremst, ein zweiter Paderborner Aufstieg in die Bundesliga ist aber nicht unrealistisch.

Denn am nächsten Spieltag empfängt der SCP den Hamburger SV zum wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Sieger dieser Partie zählt wohl am Saisonende mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den ersten drei Mannschaften der 2. Liga.

Am 34. Spieltag wartet Dynamo Dresden auf die Elf von Trainer Steffen Baumgart - eine lösbare Aufgabe für das Saisonfinale.

1. FC Union Berlin (Platz 3, 53 Punkte, +19 Tore)

Union Berlin darf vom erstmaligen Bundesliga-Aufstieg träumen © Getty Images

Schafft es Union Berlin in dieser Saison unter die ersten Drei? Vieles spricht dafür, nicht nur das machbare Restprogramm mit Spielen gegen Darmstadt (A), Magdeburg (H) und Bochum (A).

Auch der Glaube und die Euphorie sind nach dem 2:0-Erfolg über Hamburg wieder nach Köpenick zurückgekehrt.

Doch Trainer Urs Fischer mahnt zur Vorsicht: "Es bedarf von uns einer Top-Einstellung. Wir müssen versuchen, die Leistung vom Spiel gegen den HSV zu bestätigen."

Erledigen die Eisernen ihre Hausaufgaben, ist mindestens die Relegation drin - spätestens nach Paderborns Ausrutscher am Freitagabend vielleicht sogar noch mehr.

Hamburger SV (Platz 4, 53 Punkte, +6 Tore)

Dem Hamburger SV droht eine weitere Saison in der Zweiten Liga © Getty Images

Krisenstimmung in Hamburg! Der Zweitliga-Herbstmeister spielt eine Rückrunde zum Vergessen.

Nach der Niederlage in Berlin stürzte der HSV sogar erstmals seit dem 10. Spieltag auf einen Nichtaufstiegsplatz. Damit droht dem ehemaligen Bundesliga-Dino mit einem weiteren Jahr in der Zweitklassigkeit ein Horrorszenario.

Die Hamburger müssen ihre Pflichtaufgabe zu Hause gegen Ingolstadt an diesem Wochenende erfüllen, um dann mit einem guten Gefühl zum Endspiel nach Paderborn zu reisen.

Am letzten Spieltag ist Abstiegskandidat Duisburg zu Gast - auch dann gilt: Siegen oder fliegen!

Denn einen weiteren Ausrutscher darf sich der HSV, der von allen Topteams das mit Abstand schlechteste Torverhältnis hat, nicht erlauben.

Sonst heißt der Gegner im nächsten Jahr nicht Bremen, sondern Bochum.

Vier Teams mit theoretischen Chancen

Rein rechnerisch können noch vier weitere Teams den Sprung in die Bundesliga schaffen. Allerdings müssen Heidenheim, Kiel und Regensburg alle Spiele gewinnen und auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen.

St. Pauli hat zwar ebenfalls theoretische Chancen unter die ersten Drei zu kommen, musste allerdings am Freitagabend eine bittere Pleite in Dresden hinnehmen.

Über die beste Ausgangslage der vier Verfolger darf sich der 1. FC Heidenheim freuen. Die Schwaben liegen nur vier Punkte hinter Rang drei und wären bei einem Patzer der Topteams schnell wieder im Geschäft.

Wer hat die beste Form im Abstiegskampf?

Die Abstände im Tabellenkeller der 2. Liga sind zwar nicht so eng wie an der Tabellenspitze, trotzdem sind auch hier rechnerisch acht Mannschaften betroffen. Für alle heißt es nun: Punkte sammeln gegen den Abstieg.

MSV Duisburg (Platz 18, 25 Punkte, -24 Tore)

Dem MSV Duisburg droht der erneute Abstieg in die 3. Liga © Getty Images

Die Prognosen für den MSV Duisburg sehen düster aus. Zwar sind die Zebras noch nicht abgestiegen, doch mit neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und dem schlechtesten Torverhältnis der gesamten 2. Liga stehen alle Zeichen auf Abstieg.

Mit der direkten Rettung rechnet an der Wedau niemand, den Relegationsplatz hat der MSV jedoch nicht ganz aufgegeben - mit einem Fünf-Punkte-Rückstand ist das sicherlich noch im Bereich des Möglichen.

Trainer Torsten Lieberknecht glaubt an die Chance, weiß aber auch, auf was es ankommt: "Uns helfen nur Siege. Das ist Fakt."

Das ist angesichts des Restprogramms mit Kiel (A), Heidenheim (H) und Hamburg (A) schwierig genug. Bei einer weiteren Niederlage könnte der direkte Abstieg besiegelt sein.

FC Ingolstadt (Platz 17, 29 Punkte, -16 Tore)

Der FC Ingolstadt darf dank einer starken Serie wieder auf den Klassenerhalt hoffen © Getty Images

Berücksichtigt man die aktuelle Form, hat der FC Ingolstadt das Momentum auf seiner Seite.

Unter Neu-Coach Trainer Tomas Oral wurde keines der letzten vier Ligaspiele verloren, dabei wurden insgesamt zehn Punkte gesammelt. Überhaupt holte kein Team in diesem Zeitraum mehr Zähler.

Die Konkurrenz ist also gewarnt. Doch die aktuelle Form steht an diesem Spieltag vor der Feuerprobe, wenn die Schanzer zum HSV reisen. Nehmen die Oral-Schützlinge auch bei den Hanseaten etwas Zählbares mit, wäre der Druck auf die Konkurrenz hoch.

Der Relegationsplatz ist für den stark aufspielenden FCI allemal drin, für die direkte Rettung muss allerdings alles optimal laufen - doch momentan erscheint für Ingolstadt nichts unmöglich.

Eines ist klar, im Keller zählen nur Punkte - und die müssen gegen den HSV (A), Darmstadt (H), und Heidenheim (A) eingesackt werden.

1. FC Magdeburg (Platz 16, 30 Punkte, -13 Tore)

Aufsteiger Magdeburg kann sich aus eigener Kraft retten - zur Not über die Relegation © Getty Images

Der Liganeuling aus Sachsen-Anhalt rangiert auf dem Relegationsplatz. Diesen kann er aus eigener Kraft halten, wenn er genügend Punkte sammelt.

Das ist angesichts der letzten Gegner leichter gesagt als getan. Der FCM hat nun zwei Auswärtsspiele in Folge gegen Bochum und Aufstiegsaspirant Union Berlin vor der Brust. Am letzten Spieltag kommt der 1. FC Köln nach Magdeburg.

Für Trainer Michael Oenning ist die Marschroute klar: "Für uns gilt es, an das Heimspiel gegen Fürth anzuknüpfen. Wir wollen den Sieg mit aller Macht erzwingen."

Gelingt das, können die Magdeburger auf die Relegation hoffen.

SV Sandhausen (Platz 15, 34 Punkte, -5 Tore)

Der SV Sandhausen konnte sich zuletzt der größten Abstiegssorgen entledigen © Getty Images

Der SV Sandhausen hat seine Form gerade rechtzeitig gefunden und sich dank beeindruckender Ergebnisse in den letzten Wochen aus dem Tabellenkeller gespielt.

Drei Spieltage vor Ende der Saison steht der SVS auf einem Nichtabstiegsplatz und hat vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Magdeburg.

Der Verein stellt sich dennoch auf alles ein. "Uns ist egal, was die anderen Vereine machen. Alles, was wir beeinflussen können, ist unser eigenes Spiel. Wir sind aktuell in der Pole-Position, aber auch nach wie vor darauf eingestellt, dass es bis zum letzten Spieltag oder darüber hinaus gehen kann," versucht Uwe Koschinat seiner Mannschaft den Druck zu nehmen.

Gegen Heidenheim (A), Bielefeld (H) und Regensburg (A) können die Sandhäuser in der aktuellen Form bestehen - und den Klassenerhalt eintüten.

Erzgebirge Aue (Platz 14, 36 Punkte, -5)

Erzgebirge Aue steht dicht vor dem erneuten Klassenerhalt © Getty Images

Die Sachsen dürften mit einem weiteren Sieg erneut den Abstieg in die Drittklassigkeit vermeiden.

Dies könnte bereits bei Jahn Regensburg der Fall sein. Gegen die Oberpfälzer verlor Aue von zehn Zweitligapartien nur eine.

Sollte es mit den erhofften Punkten beim Jahn nicht klappen, hätte Aue danach noch zu Hause gegen Fürth oder am letzten Spieltag in Darmstadt die Möglichkeit, den Abstieg zu vermeiden.

Doch mindestens drei Punkte sind noch nötig, um auch im nächsten Jahr in der 2. Liga spielen zu dürfen.

Drei Teams könnte es rechnerisch noch erwischen

Dank des Sieges über den FC St. Pauli am Freitagabend hat Dynamo Dresden einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können.

Mit neun Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz sind die Sachsen und der punktgleiche Tabellennachbar aus Bochum nur noch theoretisch von der Relegation gefährdet. Der direkte Abstieg ist ohnehin bereits verhindert.

Greuther Fürth hingegen könnte mit 38 Punkten rein rechnerisch noch direkt absteigen. Doch auch bei den Franken müsste an den letzten Spieltagen vieles in die falsche Richtung laufen, um am Ende der Saison auf den letzten drei Tabellenplätzen zu stehen.