Die HSV-Trainer seit 2000 zum Durchklicken:

Der HSV hat am Mittwoch Dieter Hecking als neuen Cheftrainer präsentiert. Er tritt die Nachfolge von Hannes Wolf an, der nach verpasstem Wiederaufstieg in die Bundesliga entlassen worden war.

Wolf hatte erst im Oktober von Christian Titz übernommen, scheiterte aber am sofortigen Wiederaufstieg. Der HSV brach zum Saisonende regelrecht ein und verspielte nach der Herbstmeisterschaft den fast schon sicher geglaubten Aufstieg.

SPORT1 zeigt die HSV-Trainer seit der Jahrtausendwende.