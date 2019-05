Der FC Ingolstadt geht am Dienstagabend als klarer Favorit ins Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga gegen den SV Wehen Wiesbaden. (Relegation zur 2. Bundesliga: FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden am Dienstag um 18.15 Uhr im LIVETICKER)

Die Bayern nehmen einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel mit in das zweite Duell. Dabei hätte die Ausgangssituation noch besser sein können. Kurz vor dem Ende der ersten Partie kassierten die Schanzer noch einen Treffer.

Trotz der guten Voraussetzungen warnt FCI-Trainer Thomas Oral vor dem Rückspiel. "Wir haben das oft genug gesehen: Wenn man sich zu sicher fühlt, kann es passieren, dass es in die andere Richtung geht", sagte Oral in der Vorbereitung auf das Match in Ingolstadt.

Wiesbaden in der 3. Liga auswärts stark

Er kündigte zudem an, nicht auf Remis spielen zu wollen und betonte, dass sein Team unbedingt ein Tor machen müsse. Wiesbaden hat sich in der abgelaufenen Drittliga-Saison ausgesprochen auswärtsstark präsentiert.

Für Ingolstadt wäre ein erfolgreicher Ausgang das Happy End einer verkorksten Spielzeit. Die Schanzer wollen eigentlich zurück in die Bundesliga, lange sah es jedoch nach dem direkten Abstieg in die Drittklassigkeit aus.

Darmstadt machte es vor

Die Statistik spricht hingegen für Wehen. In den zehn Relegationsduellen seit 2009 zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga hat sich sieben Mal der spätere Aufsteiger durchgesetzt.

Eindrucksvoll hat es Darmstadt 98 im Jahr 2014 vorgemacht, wie man einen Rückstand auswärts noch wettmacht. Nach einem 1:3 gewannen die Lilien noch mit 4:2 nach Verlängerung bei Arminia Bielefeld.

So können Sie das Rückspiel FC Ingolstadt - Wehen Wiesbaden LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport 2

Livestream: ZDF, Eurosport

Liveticker: SPORT1.de & SPORT1 App