Die DFL hat den Spielplan für Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga veröffentlicht.

Eröffnet wird die Saison vom VfB Stuttgart, der am 26. Juli auf Hannover 96 trifft.

Aufstiegskandidat Hamburger SV tritt beim ersten Spieltag gegen SV Darmstadt 98 an. Das erste Stadtderby gegen den FC St. Pauli steigt am 6. Spieltag, St. Pauli hat Heimrecht. (Den gesamten Spielplan finden Sie hier) Ein erster echter Schlager im Fußball-Osten wird am 8. Spieltag über die Bühne gehen: Dann trifft Erzgebirge Aue auf Dynamo Dresden.

Anzeige

Bereits am fünften Spieltag kommt es zu einem weiteren Topspiel: Hamburg empfängt Hannover.

Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest (Ausnahme: Eröffnungsspiel um 20.30 Uhr), sollen aber bereits in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Über den Saisonverlauf folgen die weiteren konkreten Ansetzungen jeweils unter anderem in Abhängigkeit vom Abschneiden der Klubs in den internationalen Wettbewerben sowie im DFB-Pokal.

Neben den Absteigern Stuttgart und Hannover gelten die Ex-Bundesligisten 1. FC Nürnberg und HSV als Topkandidaten auf die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus.

Der erste Spieltag im Überblick:

VfB Stuttgart - Hannover 96 (26.07.19)

Hamburger SV - SV Darmstadt

Holstein Kiel - SV Sandhausen

DSC Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum

SG Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim

SV Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC (alle zwischen 27. und 29.07.19)