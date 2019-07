Der Fußball schreibt bei weitem nicht nur positive Schlagzeilen.

Vor allem in Zeiten, in denen Fußball-Millionäre in den Streik treten und die Summen auf dem Transfermarkt alle Grenzen sprengen.

Umso schöner, dass es auch anders geht. Aktuelles Beispiel gefällig? Enrico Valentini vom 1. FC Nürnberg sorgt mit einer tollen Geste für Aufsehen.

Anzeige

Der Außenverteidiger des Zweitligisten trat mit einem weiblichen FCN-Fan in Kontakt, der auf Twitter eine Saisonspende für einen wohltätigen Zwecke ankündigte. Die Frau will zum Beispiel einen Euro für jeden Punkt spenden, den der Club in der aktuellen Spielzeit einfährt. Für jedes Standard-Tor von Valentini wandern zwei Euro in die Kasse, bei einem Aufstieg als Meister wären 50 Euro fällig.

Valentini macht Club-Fan Angebot

Valentini fand die Aktion so gut, dass er kurzerhand anbot, die Spende am Ende der Saison zu verdoppeln. Ein Deal, den die begeisterte Club-Anhängerin gerne annahm.

An welche Hilfs-Organisation das Geld fließt, wird noch entschieden. Im letzten Jahr spendete der Club-Anhänger das gesammelte Geld an Sea-Watch.org. Die Club-Fans auf Twitter sind aber schon jetzt begeistert. Verständlich.