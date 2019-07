SpVgg Greuther Fürth hat den Auftakt in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga verpatzt. (SERVICE: Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Im heimischen Sportpark Ronhof verloren die Fürther mit 0:2 (0:1) gegen den FC Erzgebirge Aue. (Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen)

Die Tore erzielten Dimitrij Nazarov (25.) und Jan Hochscheidt (90.).

Ausgeglichenes Spiel - Aue abgezockter

Beide Mannschaften begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe, letztendlich waren die Gäste vor dem Tor abgezockter. Schon vor der Pause hätte Fürth einen Ausgleich verdient gehabt, nach der Pause ließen Daniel Keita-Ruel und Julian Green ebenfalls zwei gute Möglichkeiten liegen. Aue musste sich an ihren Ansagen vor dem Spiel messen lassen und das ist ihnen heute wohl gelungen, zumindest die drei Punkte gehen ins Erzgebirge.

Aue steht mit diesem Sieg auf dem dritten Tabellenplatz, entsprechend ist Fürth vorerst im Tabellenkeller. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Bereits am kommenden Freitag geht es für Fürth und auch St. Pauli weiter, wenn die beiden Klubs am Millerntor aufeinandertreffen. Aue empfängt hingegen heute in einer Woche den SV Wehen Wiesbaden.