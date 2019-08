Zwei Siege und zwei Niederlagen - der 1. FC Nürnberg ist durchwachsen in die 2. Bundesliga gestartet.

Am 5. Spieltag wartet nun eine Standortbestimmung auf den Absteiger: Nach der Partie gegen den 1. FC Heidenheim dürfte eine Tendenz absehbar sein, in welchem Bereich der Tabelle sich die Franken in den nächsten Wochen einordnen.

Mit einem Sieg könnte der "Club" bis auf den zweiten Tabellenplatz springen, eine Niederlage würde das Abrutschen Richtung Tabellenkeller bedeuten. (2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Neuer Hoffnungsträger der Nürnberger ist der Ex-Schalker Johannes Geis, der zuletzt in seinem erst zweiten Spiel für die Franken das 1:0-Siegtor gegen den VfL Osnabrück schoss. Der 26-Jährige ist im defensiven Mittelfeld gesetzt und verdrängte zuletzt sogar Kapitän Hanno Behrens auf die Bank. (SERVICE: Spielplan der 2. Bundesliga)

Sandhausen präsentiert sich in Topform

Andere Sorgen haben die Gäste aus Heidenheim: Das Team von Trainer Frank Schmidt musste nach vielversprechendem Saisonstart zuletzt zwei Pleiten hinnehmen, besonders das 0:2 im Heimspiel gegen den SV Sandhausen in der vergangenen Woche war eine negative Überraschung.

Der SVS ist dagegen im Aufwind: Nach zwei Siegen in Folge rangieren die Kurpfälzer auf dem vierten Tabellenplatz und könnten mit einem weiteren Sieg gegen Darmstadt 98 sogar nach Punkten mit Tabellenführer Hamburger SV gleichziehen. (2. Bundesliga: SV Sandhausen - Darmstadt 98 im LIVETICKER)

Die "Lilien" gerieten nach dem Pokalwochenende dagegen etwas aus der Spur: Einem 0:4 in Osnabrück folgte ein 0:0 gegen Dynamo Dresden. Vor allem im Sturm drückt Darmstadt der Schuh, mit nur drei geschossenen Toren hat das Team von Trainer Dimitrios Grammozis die wenigsten Treffer aller Teams erzielt. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

