VfB in Heidenheim im Torwarttrikot

Der VfB Stuttgart läuft in Heidenheim im Torwarttrikot auf

Der VfB Stuttgart wird am Sonntag beim 1. FC Heidenheim weder in Weiß noch in Rot antreten dürfen. Zum Einsatz kommt deshalb das ungewohnte Torwarttrikot.