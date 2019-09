Nach der kuriosen Wiedergutmachungs-Aktion der Profis des Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden nehmen rund 200 Fans der Hessen das Angebot kostenloser Auswärtskarten wahr. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Die Mannschaft hatte nach der herben 0:5-Heimpleite gegen Jahn Regensburg angekündigt, die Ticket-Kosten für die Partie am Freitag bei der SpVgg Greuther Fürth zu übernehmen (2. Liga: SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

"Ich bin froh, dass die Fans weiter an uns glauben. Sie wollen nicht nur das Angebot annehmen, sondern auch die Mannschaft unterstützen", sagte Wehens Coach Rüdiger Rehm und kündigte auch personelle Konsequenzen an: "Wir haben alles nochmal hinterfragt und hinterleuchtet. Wenn man so startet, muss man Veränderungen vornehmen."

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Der Aufsteiger ist nach fünf Spieltagen noch ohne Sieg und mit nur einem Zähler bei 6:16 Toren Tabellenschlusslicht.