Alte Liebe rostet nicht!

Unter diesem Motto könnte die kommende Dienstreise von Aues Cheftrainer Dirk Schuster stehen. Immerhin muss er zu SV Darmstadt 98 - ausgerechnet der Verein, bei dem er seine erfolgreichste Zeit als Trainer verbrachte. Sein Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga ist am Böllenfalltor unvergessen. (2. Bundesliga, 11. Spieltag: SV Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

"Was wir damals alle zusammen mit Darmstadt erreicht haben, das war etwas Historisches für den Verein - und das werde ich immer in großartiger Erinnerung behalten", so der 51-Jährige im mdr. "Ich freue mich riesig auf die Rückkehr und vor allem darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen."

Allerdings muss diese tiefe Verbundenheit für 90 Minuten in den Hintergrund treten, immerhin kann er mit seinem aktuellen Verein Erzgebirge Aue vielleicht ein neues Märchen schreiben. Seit seiner Amtsübernahme Ende August haben die Sachsen in sechs Pflichtspielen erst eine Niederlage hinnehmen müssen und stehen dementsprechend glänzend da in der Tabelle. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Erfolgsgarant Nazarov

Mit einem Sieg könnte man vorübergehend sogar auf Platz zwei springen - die Tabellenführung würde lediglich das Torverhältnis verhindern.

Ein Garant für die momentane Erfolgswelle ist Dimitrij Nazarov. Der Stürmer verlängerte erst im Juli seinen Vertrag bis 2023 und läuft seitdem heiß. Bisher kam er in jedem Spiel zum Einsatz und steuerte bereits fünf Treffer zum Auer Höhenflug bei.

"Dima ist im Offensivbereich ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Er hat sehr gute Abschlüsse und wirft sich neuerdings für das Team auch defensiv voll rein. So kannte ich ihn früher gar nicht", lobte Schuster seinen Schützling schon vor dem vergangenen Spiel gegen Nürnberg - Nazarov dankte es ihm mit einem Treffer.

Ein Nazarov in dieser Form wird in Darmstadt aber auch vonnöten sein. Denn bei aller Euphorie, auswärts glänzten die Veilchen noch nicht. Lediglich fünf Punkte stehen aus fünf Spielen zu Buche, bei einer Tordifferenz von 6:10. Dazu muss Aue weiterhin verletzungsbedingt auf Steve Breitkreuz, Erik Majetschak und Malcolm Cacutalua verzichten.

Dies und die Geschichte dürften Darmstadt Mut für die anstehende Partie machen. Immerhin konnte man seit 2014 vier von sechs Partien gegen Aue gewinnen - darunter alle drei Heimspiele. Dazu liegt der schlechte Darmstädter Tabellenplatz auch an den zahlreichen Unentschieden. Mit Punkteteilungen kommt man zwar nicht wirklich voran, aber es zeigt auch, dass es nicht leicht ist, gegen Darmstadt zu gewinnen.

Bochum hadert mit Situation

In Bochum will man nach dem frühen Rückschlag und dem späten Ausgleich gegen den Karlsruher SC die entgangenen Punkte bei Holstein Kiel nachholen. (2. Bundesliga, 11. Spieltag: Holstein Kiel - VfL Bochum, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

"Das Ziel ist natürlich, über 90 Minuten eine hochkonzentrierte Leistung abzuliefern. Zuletzt haben wir die Anfangsphase gegen den KSC verschlafen – das darf uns nicht passierten", bemängelte Bochums Trainer Thomas Reis in der Pressekonferenz die Konzentration seines Teams.

Vor allem die fehlenden Punkte der letzten Wochen trotz einer Serie gehen Reis gegen den Strich. "Normalerweise ist eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen nicht schlecht. Aber jeder sieht die Tabellensituation, da bringt uns diese Serie nicht viel. Wir arbeiten daran, weiter ungeschlagen zu bleiben, aber dabei auch die volle Punktzahl einzufahren."

Gegen Kiel will man daher endlich wieder voll punkten, um dann in der Liga auch wieder nach oben schauen zu können. "Die Liga ist sehr eng. Wir haben es selbst in der Hand, uns jetzt aus dem Sumpf zu ziehen – das habe ich der Mannschaft auch so gesagt", erklärt Reis.

