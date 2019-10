vergrößernverkleinern Wollen gegen Fürth endlich wieder drei Punkte einfahren: HSV-Kapitän Aaron Hunt (l.) und Josha Vagnoman © Getty Images

Der HSV will gegen Fürth die Tabellenspitze angreifen. Für 96-Trainer Mirko Slomka steht in Dresden ein Endspiel an. Die Veilchen wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen.