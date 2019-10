Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der SSV Jahn Regensburg auf den SV Sandhausen. (2.Bundesliga:_SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen am Samstag ab 13.00 Uhr im LIVETICKER)

Die Koschinat-Elf will nach vier Spielen ohne Sieg endlich wieder einen Erfolg landen. (SERVICE: Spielplan der 2. Bundesliga)

Regensburg hingegen gewann das letzte Spiel gegen Holstein Kiel mit 2:1 und liegt mit elf Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Sandhausen hat einen Zähler mehr gesammelt. (SERVICE: Tabelle der 2.Bundesliga)

Sandhausen ohne Gislason

Der SVS muss in den kommenden Wochen auf Rurik Gislason verzichten. Der Isländer hat sich in der vergangenen Woche einen doppelten Bänderriss im linken Knöchel zugezogen. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit.

Eine prognostizierte Ausfallzeit gibt es allerdings noch nicht.

Der FC St. Pauli empfängt zeitgleich den SV Darmstadt 98. (2.Bundesliga:_FC St. Pauli - SV Darmstadt 98 am Samstag ab 13.00 Uhr im LIVETICKER)

Darmstadt unter Druck

Coach Jos Luhukay steht aktuell vor einem Luxusproblem. Mit 13 Punkten steht St. Pauli im Soll, auch die Verletzten werden immer weniger. Wenn es optimal läuft, hat der Coach 31 Profis für das Spiel zur Verfügung. Dementsprechend müsste er elf auf die Tribüne schicken.

Kapitän Daniel Buballa sieht es positiv. "Sicher ist, glaube ich, keiner bei uns in der Mannschaft. Das hilft uns jeden Tag im Training, dass wir die Qualität hochhalten können. Und es freut mich, dass, wenn ich meine Leistung nicht abrufen kann, jemand da ist, der mich ersetzen kann", sagte er der Bild.

In den vergangenen Tagen gab es Wirbel bei den Kiezkickern: Mittelfeldspieler Cenk Sahin hieß auf Instagram die Militäraktion der Türkei in Syrien gut und wurde kurz darauf freigestellt.

Gegner Darmstadt hat noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht.

Das Team von Dimitrios Grammozis muss vor allem an der fehlenden Durchschlagskraft im Angriff arbeiten. Kein Team der 2. Bundesliga markierte weniger Treffer als die Gäste.

Wehen muss gegen Heidenheim punkten

Nach der Länderspielpause treten am 10. Spieltag der 2. Liga Tabellenschlusslicht SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Heidenheim gegeneinander an. (2.Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim am Samstag ab 13.00 Uhr im LIVETICKER)

Aufsteiger Wehen Wiesbaden findet sich noch nicht ganz in der 2. Bundesliga zurecht. In den ersten sieben Spielen setzte es sechs Niederlagen und nur beim Spiel in Bochum reichte es zu einem 3:3-Remis. Die beiden Siege in den letzten zwei Partien geben der Elf von Rüdiger Rehm neue Hoffnung, zuletzt wurde sogar der VfB Stuttgart auswärts geschlagen.

Im Gegensatz zu Wiesbaden startete Heidenheim sehr erfolgreich in die neue Saison, ließ aber in den letzten beiden Spielen Punkte liegen.

So können Sie die Samstagsspiele der 2. Liga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de