Nach dem Ausfall von Andreas Voglsammer muss Fabian Klos (Bild) nun noch mehr Verantwortung in der Arminia-Offensive übernehmen

Am 21. Spieltag muss Arminia Bielefeld gegen Jahn Regensburg auf Andreas Voglsammer verzichten. Hannover muss in Fürth ran und in Wiesbaden steht ein Kellerduell an.