Stefan Ortega (Bild) zählt zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga und hat einen erheblichen Anteil am aktuellen Erfolg von Arminia Bielefeld - doch statistisch gesehen ist er nicht der beste Keeper in dieser Saison. SPORT1 präsentiert die weißen Westen der Torhüter der 2. Bundesliga in der Saison 19/20

© Getty Images