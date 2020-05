Uli Stein steckt voller Vorfreude auf den Zweiliga-Kracher. Wenn sich der Hamburger SV und Arminia Bielefeld im Kräftemessen der Aufstiegsanwärter duellieren, ist die Ikone beider Klubs selbstverständlich live dabei. Diesmal allerdings nicht auf der Tribüne, der frühere Nationaltorhüter verfolgt das wegweisende Aufeinandertreffen gezwungenermaßen aus dem eigenen Wohnzimmer.

"Beim Hinspiel war ich auf der Alm und war sehr angetan von der Qualität des Spiels", sagte Stein dem SID und fügte mit Blick auf die Partie am Sonntag (Hamburger SV - Armini Bielefeld 13.30 Uhr im LIVETICKER) an: "Ich hoffe, dass das Rückspiel genauso wird." Ein Favorit ist vor dem Duell für ihn nicht auszumachen.

"Beide sind auf Augenhöhe, beide sind gleich stark", sagte Stein: "Der HSV ist individuell auf den Einzelpositionen vielleicht stärker besetzt, aber die mannschaftliche Geschlossenheit und der Teamgeist sind bei Bielefeld stärker. Insofern gleicht sich das aus."

"Für Hamburg mehr Brisanz drin"

Gelingt der Arminia (52 Punkte), der mit Abstand auswärtsstärksten Mannschaft der Liga, im Volksparkstadion der nächsten Dreier, kann sie den Champagner wohl schon einmal kaltstellen. Dann hätte das Team von Trainer Uwe Neuhaus bei sieben verbleibenden Spielen zehn Punkte Vorsprung auf den HSV (45). Entsprechend selbstbewusst reisen die Bielefelder an die Elbe.

"Für Hamburg steckt mehr Brisanz drin. Wir gehen in das Spiel wie in jedes andere", sagte Torjäger Andreas Voglsammer im Westfalen-Blatt. Verteidigen die Hamburger dagegen ihre Arena mit einem Sieg, sehen sie den Konkurrenten mit dann vier Zählern Rückstand wieder am Horizont auftauchen.

Genau das ist das Ziel des Teams von Trainer Dieter Hecking, das am Sonntag auch für Uwe Seeler gewinnen will. "Du schaffst das, Uwe!", sagte Hecking im Namen des HSV an das 83 Jahre alte Klub-Idol gerichtet, dass sich nach einem Hüftbruch am Freitag einer Operation unterziehen musste.

Stuttgart in Kiel gefordert

Gegen Bielefeld muss der absolute Fokus her für den HSV gegen eine Mannschaft, die laut Hecking "nicht umsonst vor Stuttgart und Hamburg steht". Nach dem Duell mit den Ostwestfalen folgt am Donnerstag dann direkt das nächste Spitzenspiel beim VfB Stuttgart. Danach könnte sich eine Richtung im umkämpften Aufstiegsrennen abzeichnen.

Vor allem, wenn Stuttgart sich beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (ebenfalls um 13.30 Uhr im LIVETICKER) keine Blöße gibt. Im dritten Duell des Tages trifft der Karlsruher SC auf den VfL Bochum.

