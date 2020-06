Nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit kehrt der VfB Stuttgart in die Bundesliga zurück. Die Schwaben behaupteten trotz eines 1:3 (1:1) am letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 den zweiten Tabellenplatz und machten den direkten Wiederaufstieg perfekt. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo begleitet damit den Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld auf dem Weg nach oben. Die Ostwestfalen hatten sich ihre Rückkehr ins Oberhaus bereits vor zwei Wochen gesichert.

Außerdem gewann Hannover 96 mit 2:0 (1:0) gegen den VfL Bochum und beendete die Saison auf Platz sechs. Beide Tore schoss Stürmer Marvin Ducksch (45., 84.). (Service: TABELLE der 2. Bundesliga)

Erzgebirge Aue feierte einen Last-Minute-Sieg bei Jahn Regensburg. Pascal Testroet (45.+ 3)und Philipp Zulechner (87.) drehten die Partie nach dem frühen Rückstand durch Haralambos Makridis (2.) noch. (Service: SPIELPLAN der 2. Bundesliga)

Mit Material des Sport-Informations-Dienst.