Die Rückkehr von Dieter Hecking zum 1. FC Nürnberg ist perfekt.

Wie der Club am Montag mitteilte, wird der 55-Jährige neuer Sportvorstand beim fränkischen Zweitligisten. Hecking war bereits von 2009 bis Dezember 2012 als Trainer für die Nürnberger tätig.

"Wir freuen uns, einen derart renommierten und hoch angesehen Fußball-Fachmann wie Dieter Hecking für unseren Club gewonnen zu haben", sagte FCN-Aufsichtsratschef Thomas Grethlein. "In den letzten Tagen haben wir zahlreiche intensive Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt. Das gehört zu einer seriösen Beurteilung bei der Findung des richtigen Sportvorstands dazu. Am Ende sind wir überzeugt, die bestmögliche Wahl getroffen zu haben. Dieter Hecking verfügt über eine riesiges Netzwerk im Fußball, ist ein akribischer Arbeiter und kennt das Innenleben des Clubs."

Hecking erhielt beim Club einen Vertrag bis 2023. Als Trainer des Hamburger SV verpasste Hecking in der abgeschlossenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga.

"Ich werde all meine Erfahrungen, die ich in 30 Jahren Bundesliga als Spieler und Trainer gesammelt habe, hier einbringen und künftig voranmarschieren, damit der Club wieder bessere Zeiten erlebt. Als Trainer habe ich den 1.FC Nürnberg bereits kennengelernt und kann den Club und sein Umfeld, so denke ich, ganz gut einschätzen. Eines ist klar: wir haben viel Arbeit vor uns - und was wir jetzt brauchen ist Aufbruchsstimmung. Ich hoffe, dass alle mitziehen", sagte Hecking, der am Montagnachmittag um 16 Uhr offiziell vorgestellt wird.