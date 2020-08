Mit dem ersten Mannschaftstraining unter dem neuen Coach Daniel Thioune ist Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch in die neue Spielzeit gestartet.

Der 46-Jährige, vom norddeutschen Ligarivalen VfL Osnabrück zu den Hanseaten gewechselt, spulte bei hochsommerlichen Temperaturen eine knapp zweistündige Trainingseinheit ab.

Als bislang einzige Neuzugänge waren Klaus Gjasula vom Bundesliga-Absteiger SC Paderborn sowie das Hoffenheimer Nachwuchstalent Amadou Onana mit von der Partie.

In seinem ersten Pflichtspiel muss der HSV am zweiten September-Wochenende in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden antreten.

"Es war ein lockerer Aufgalopp, alle sollten sich mal in die Augen schauen", sagte Thioune anschließend.

Vor der Trainingseinheit stellte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt den Profis ihren neuen Trainer vor, für Thioune "schon ein ganz besonderer Moment".