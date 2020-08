Zweitligist VfL Bochum hat aufgrund eines positiven Coronatests sein Kurztrainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal bei Barsinghausen abgesagt.

Dies habe die regelmäßige Testung, im konkreten Fall durchgeführt am Montagmorgen, ergeben, teilten die Westfalen mit. Die gesamte Mannschaft wurde in häusliche Quarantäne geschickt, ursprünglich sollte das Trainingslager am Dienstag beginnen.

"Nachdem das Ergebnis feststand, hat das zuständige Labor das Testergebnis den Bochumer Hygienebeauftragten mitgeteilt. Gemäß dem in einem solchen Fall greifenden Hygieneprotokoll hat der Verein unverzüglich die lokalen Gesundheitsbehörden informiert, die daraufhin häusliche Quarantäne für das gesamte Team – Spieler, Trainer und Staff – angeordnet haben", hieß es in einer Mitteilung der Bochumer.

Ebenfalls entfällt das für Mittwoch angesetzte Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck entfällt. Zudem seien die Bochumer im Austausch mit Vizemeister Borussia Dortmund. Gegen den BVB ist für Freitag ein Testspiel geplant. Ob die Partie zustande kommt, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.