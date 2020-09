Am Samstag sind in der 2. Fußball Bundesliga wieder drei Spiele angesetzt. Unter anderem mit dabei sind der SV Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf.

Besonders unter Druck ist die Fortuna gegen die Würzburger Kickers (2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers am Samstag ab 13 Uhr im LIVETICKER). Der Bundesligaabsteiger verlor das Spitzenspiel des 1. Spieltags mit 1:2 gegen den HSV. Dadurch brachten die Hanseaten direkt drei Punkte zwischen sich und den Konkurrenten um den Aufstieg.

Trainer Uwe Rösler erwartet gegen die Würzburger Kickers ein komplett anderes Spiel als gegen den HSV. Der Aufsteiger aus Würzburg verlor sein Auftaktspiel deutlich mit 0:3 gegen Aue. Für Rösler ist klar, dass seine Mannschaft fußballerisch mehr anbieten muss: "Wir haben [gegen Hamburg] die Abläufe mit Ball nicht richtig hinbekommen. Ohne Ball war alles okay", sagte er auf der Pressekonferenz.

Darmstadt erwartet giftige Regensburger

Auch der SV Darmstadt 98 ist am ersten Spieltag unter seinen Erwartungen geblieben und unterlag dem SV Sandhausen mit 2:3. Im zweiten Spiel gegen Jahn Regensburg erwartet der neue Coach Markus Anfang einen konzentrierteren Auftritt seiner Mannschaft. Die drei Gegentore aus der Vorwoche sollen sich nicht wiederholen. (2. Bundesliga: Darmstadt 98 - Jahn Regensburg am Samstag ab 13 Uhr im LIVETICKER)

"Es wird ein sehr intensives Spiel. Das ist zu vergleichen mit Sandhausen. Die gehen viel auf die zweiten Bälle und die alle zu verteidigen, ist schwierig. Regensburg ist eine mannschaftlich geschlossene Einheit, die über Leidenschaft und Intensität kommt", sagte der Coach der Lilien auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Trotz der Niederlage zeigte sich Anfang auch mit dem Sandhausen-Spiel nicht gänzlich unzufrieden: "Wir haben es in Sandhausen fußballerisch gut gelöst, aber die Konsequenz vor dem Tor hat uns gefehlt. Da müssen wir besser werden."

In der letzten Partie am Samstagmittag empfängt Aufsteiger Braunschweig die Störche aus Kiel. Für die Eintracht lief die Rückkehr in die 2. Liga nicht nach Plan. Die Löwen verloren mit 0:2 gegen Heidenheim. Die Kieler hingegen feierten eine kleine Überraschung und schlugen den zweiten Bundesligaabsteiger Paderborn mit 1:0. (2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel am Samstag ab 13 Uhr im LIVETICKER)

