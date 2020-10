Der VfL Osnabrück bleibt in der 2. Bundesliga weiter ungeschlagen, hat aber den Sprung in die Spitzengruppe verpasst. Im Nachholspiel des vierten Spieltags kamen die Niedersachsen am Mittwoch gegen Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und bleiben als Tabellensechster in Lauerstellung. (Service: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die Gäste dominierten die erste halbe Stunde und gingen durch ein Tor des Isländers Victor Palsson (31.) verdient in Führung. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Nach dem Seitenwechsel übernahm Osnabrück die Spielkontrolle und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Der Ausgleich durch Luc Ihorst (78.) war folgerichtig.

Die Partie war eigentlich für den 18. Oktober angesetzt, wurde jedoch auf Osnabrücker Antrag verschoben. (Service: Spielplan und Ergebnisse)

Zwei VfL-Spieler waren positiv auf das Coronavirus getestet worden, ein Großteil der Mannschaft begab sich daraufhin in häusliche Quarantäne.