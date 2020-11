Nach der Länderspielpause kehrt auch die 2. Bundesliga zurück.

Da am Freitag keine Partien angesetzt waren, greifen gleich acht Teams am Samstag wieder ins Geschehen ein (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga).

So will Fortuna Düsseldorf (8 Punkte) gegen den Tabellennachbarn SV Sandhausen (8) endlich einen Befreiungsschlag landen (Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Der FC St. Pauli (7) will den Abwärtstrend beim SC Paderborn beenden, während sich der Bundesliga-Absteiger (11) in der Spitzengruppe festsetzen will (SC Paderborn - FC St. Pauli ab 13 Uhr im LIVETICKER)

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

2. Liga: Kiel will HSV jagen

Holstein Kiel (12) will mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim (8) vorübergehend Rang zwei erobern (Holstein Kiel - 1.FC Heidenheim ab 13 Uhr im LIVETICKER), zudem treffen sich Eintracht Braunschweig (8) und der Karlsruher SC (7) zum Kellerduell (Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Besonders die Teams aus den unteren Tabellenregionen könnten mit einem Sieg einen großen Sprung machen.

So können Sie die 2. Bundesliga heute LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: Liveticker der 2. Liga auf SPORT1.de und SPORT1 App