Bühne frei für das Verfolgerduell!

Zum Auftakt des 10. Spieltags der 2. Bundesliga stehen sich am Freitag Holstein Kiel und der VfL Bochum im direkten Kampf um die Tabellenspitze gegenüber. (2. Bundesliga: Holstein Kiel - VfL Bochum, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Dem Sieger winkt der Platz an der Sonne - zumindest bis zum Samstag. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Neben dem Verfolgerduell empfängt Fortuna Düsseldorf den SV Darmstadt 98. (2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - SV Darmstadt 98, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Der Gewinner macht einen großen Satz Richtung sicheres Tabellenmittelfeld. Der Verlierer muss sich erstmal wieder nach hinten orientieren.

Zwei Überraschungsteams im direkten Duell

Die "Störche" überraschten zuletzt mit vier Punkten gegen Hannover 96 und den Hamburger SV. Dazu stellen sie mit nur acht Gegentreffern - zusammen mit dem SC Paderborn - die beste Abwehr der Liga.

Aber auch die Bochumer brauchen sich nicht zu verstecken. Mit neun Gegentoren sind sie lediglich einen Treffer schlechter als Kiel und haben mit dem Sieg in Hamburg und der 5:0-Gala gegen Fortuna Düsseldorf ihre gute Form unter Beweis gestellt.

Dementsprechend eng sieht KSV-Coach Ole Werner das Match: "Die Liga ist unglaublich ausgeglichen, ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe."

Serra will Top-Quote forsetzen

Besonders heiß auf das Duell dürfte Kiel-Stürmer Janni Serra sein. In 70 Spielen im deutschen Unterhaus erzielte er bislang 20 Tore. Seit seinem Wechsel vom VfL Bochum an die Förde vor zwei Jahren lief er dreimal gegen seinen Ex-Klub auf - und war in jeder Partie erfolgreich.

Die Highlights der Freitagsspiele ab 22.15 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

"Es ist natürlich ein Ansporn, gegen seinen alten Club zu spielen und zu treffen. Ich kenne noch ein paar Jungs beim VfL und habe mich dort sehr wohlgefühlt. Es wäre schön, wenn es wieder mit einem Treffer klappt", sagte der U21-Nationalspieler dem sportbuzzer.

