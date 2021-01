Diese Aktion von Florian Kastenmeier hat alle überrascht - am meisten wohl den Gegner!

Fortuna Düsseldorf hat im spektakulären Spitzenspiel der 2. Bundesliga gegen Greuther Fürth einen Punkt gerettet und damit auch den Aufstiegs-Relegationsplatz gegen die Franken verteidigt. Dank Kevin Danso (83.) sicherten sich die daheim weiter unbesiegten Rheinländer am 17. Spieltag in einer wilden Partie gegen das Kleeblatt ein 3:3 (1:2). (Die Spiele zum Nachlesen im Ticker)

Fortuna-Keeper Kastenmeier als Stürmer

Für Fürth trafen Andre Hoffmann (26./Eigentor), Julian Green (30.) und Sebastian Ernst (53.). Kenan Karaman (35.) und Kristoffer Peterson (49.) glichen den 0:2-Rückstand zwischenzeitlich aus, in der Schlussphase war dann Danso nach einer Ecke zur Stelle - bei der auch Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier im gegnerischen Strafraum Verwirrung stiftete. Der Fortuna-Keeper ging in der 83. Minute bereits mit in den gegnerischen Strafraum. Er verpasste den Ball zwar, stiftete aber genug Unruhe, die Danso ausnutzen konnte. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Schwarze Serie von Osnabrück geht weiter

Nach verhaltenem Beginn entwickelte sich nach Hoffmanns Eigentor ein interessantes Spiel, in dem Fürth gleich nachlegte. Nach Direktspiel brachte Karaman die Fortuna wieder heran, nach dem Ausgleich durch den eingewechselten Peterson schien die Mannschaft von Uwe Rösler am Drücker zu sein - zumindest, bis Ernst nach toller Kombination erneut die Gäste nach vorne brachte. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die schwarze Heimserie des VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga geht weiter. Die Niedersachsen unterlagen Erzgebirge Aue mit 0:1 (0:1) und verloren damit zum fünften Mal in Folge an der Bremer Brücke. Während die Gäste sich auf den siebten Tabellenplatz verbesserten, steckt Osnabrück als Elfter im unteren Mittelfeld fest.

John-Patrick Strauß (13.) brachte die Sachsen früh in Führung. Der Treffer reichte zum dritten Auswärtssieg. Pech hatte Jan Hochscheidt, der einen Freistoß an den Pfosten zirkelte (56.). Osnabrücks Luc Ihorst sah wegen unsportlichen Verhaltens noch die Rote Karte (90.+1).

