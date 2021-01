Der Hamburger SV will der erhofften Bundesliga-Rückkehr einen weiteren Schritt näher kommen.

Mit einem Sieg gegen den SC Paderborn kann der HSV seine Spitzenposition in der 2. Bundesliga festigen. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

2. Bundesliga heute: HSV empfängt Paderborn

Im Hinspiel hatte der HSV beim spektakulären 4:3-Erfolg beim Bundesliga-Absteiger das bessere Ende für sich. Ein ähnliches Auf und Ab müsse er am Samstag nicht unbedingt haben, meinte HSV-Trainer Daniel Thioune: "Aber wenn am Ende am Samstag die drei Punkte im Volkspark bleiben, kann ich mit jeglichem Spektakel leben." (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Thiounes Mannschaft ist seit acht Spielen ungeschlagen, kam zuletzt im Topspiel bei Fortuna Düsseldorf allerdings nicht über ein 0:0 hinaus. Die von Steffen Baumgart trainierten Paderborner haben sich zuletzt stabilisiert und sind seit vier Spielen ohne Niederlage, unter Woche gab es ein 1:1 gegen Holstein Kiel.

Bayern-Schreck Kiel trifft auf Aufsteiger Braunschweig

Bayerns Pokalschreck will indes oben dranbleiben. Die KSV Holstein bekommt es am Samstag mit Aufsteiger Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga: Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig, ab 13 Uhr im LIVETICKER) zu tun. Die Braunschweiger verschafften sich zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim etwas Luft im Abstiegskampf.

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Auch der SSV Jahn Regensburg landete mit dem 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg in der englischen Woche einen wichtigen Dreier. Gleiches gilt für Gegner Darmstadt 98, der nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen am Samstag bei den Oberpfälzern nachlegen will. (2. Bundesliga: Jahn Regensburg - Darmstadt 98, ab 13 Uhr im LIVETICKER)

