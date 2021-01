Babacar Gueye vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist nach seinem Heimaturlaub im Senegal positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das gab der KSC am Dienstag bekannt. Der Stürmer fehlt damit im Heimspiel am Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth, soll aber in der kommenden Woche unter der Voraussetzung von zwei negativen Kontrolltestungen ins Mannschaftstraining zurückkehren (2. Bundesliga: Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth ab 18.30 im SPORT1-Liveticker).

Da der 26-Jährige, der unter Magen-Darm-Problemen leidet, nach seiner Rückkehr nach Deutschland die Zeit bis zum positiven Befund in häuslicher Quarantäne verbracht hatte, gab es keinen Kontakt zum KSC-Team und Betreuerstab. Alle anderen Befunde sind negativ.