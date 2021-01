Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers ist erneut von einem Coronafall betroffen. Wie der Drittliga-Aufsteiger am Samstagvormittag bekannt gab, ist ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft an COVID-19 erkrankt. Den Namen des betroffenen Spielers nannte der Klub nicht. Die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC kann nach Kickers-Angaben jedoch wie geplant stattfinden.

Für das mit lediglich vier Zählern abgeschlagene Zweitliga-Schlusslicht ist es der zweite Coronafall binnen weniger Wochen. Nach einer Infektion eines Physiotherapeuten hatten sich Mitte Dezember auf Anordnung des Gesundheitsamtes 14 Spieler in Quarantäne begeben müssen. Das für vor Weihnachten angesetzte Spiel gegen den FC St. Pauli musste daher auf den 6. Januar verlegt werden.

Die Partie bei Darmstadt 98 am 19. Dezember fand jedoch zum Würzburger Unmut statt, weil den Kickers offiziell 17 Spieler und damit ein Profi mehr als gefordert zur Verfügung standen. Würzburg unterlag 0:2, in der Schlussphase war gar der dritte Ersatztorhüter als Stürmer eingewechselt worden. Der Klub legte beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Protest gegen die Spielwertung ein.