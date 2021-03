In der 2. Bundesliga geht am Samstag der 26. Spieltag mit drei Partien weiter (Tabelle der 2. Bundesliga).

Der Hamburger SV will im Duell mit dem 1. FC Heidenheim an die Tabellenspitze springen. Der HSV ist mit 46 Punkten aktuell Tabellenzweiter hinter dem VfL Bochum, der allerdings erst am Montag bei Fortuna Düsseldorf antritt.

Heidenheim darf sich als Siebter noch selbst leise Aufstiegshoffnungen machen, könnte der Rückstand auf Hamburg bei einem Auswärtscoup doch auf vier Zähler verkürzt werden.

Zweite Liga heute: Aue empfängt Sandhausen, Braunschweig - Darmstadt

Im zweiten Spiel des Tages trifft Erzgebirge Aue auf den SV Sandhausen. Aue findet sich als Tabellenzehnter mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld wieder, bei Sandhausen dagegen ist die Lage bedrohlich. Mit 22 Punkten ist der SVS Vorletzter, immerhin beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer nur drei Zähler (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga).

Dort befindet sich aktuell Eintracht Braunschweig (25 Punkte), das in der dritten Samstagspartie den SV Darmstadt 98 empfängt. Die Gäste, derzeit auf Rang zwölf, wollen sich weiteren Abstand zum Tabellenkeller erkämpfen.

