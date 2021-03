Der US-Junioren-Nationalspieler Leon Flach verlässt den FC St. Pauli in Richtung seiner Heimat. Der 20-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung Philadelphia Union in der Major League Soccer (MLS) an.

Flach (20) ist im texanischen Humble geboren, wuchs jedoch in Deutschland auf und durchlief die Nachwuchsakademie der Hamburger.

In der laufenden Zweitliga-Saison spielte Flach neunmal für den Kiezklub (ein Tor), allerdings nie von Beginn an.