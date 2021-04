Die 2. Bundesliga biegt so langsam aber sicher auf die Zielgerade ab. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Am Osterwochenende steht der 27. Spieltag an – und dieser bietet alles, was sich der Fußball-Fan nur wünschen kann. Ein Topspiel zweier Aufstiegskandidaten, dazu das Derby zweier einstiger Bundesliga-Größen und ein echtes Kellerduell.

2. Bundesliga: Bochum gegen Kiel

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Duells zweier Aufstiegsaspiranten. Der VfL Bochum empfängt Holstein Kiel, der Tabellenführer den Vierten, der nur fünf Punkte hinter Rang eins zurückliegt. (VfL Bochum - Holstein Kiel im LIVETICKER)

Kiel hat dabei sogar zwei Spiele weniger als die Konkurrenz absolviert. Am Dienstag steht mit der Partie beim 1. FC Heidenheim gleich die nächste Prüfung für die Kieler an. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Die Kieler rangen vor der Länderspielpausen dem Mitkonkurrenten Hamburger SV ein Remis ab. Bochum feierte einen deutlichen Sieg bei Fortuna Düsseldorf.

Auch der Tabellendritte ist am Samstag gefordert. Die SpVgg Greuther Fürth ist zu Gast in Heidenheim. Die Kleeblättler gewannen allerdings nur zwei der vergangenen sechs Zweitliga-Partien. (1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth im LIVETICKER)

Außerdem empfängt der Karlsruher SC den VfL Osnabrück. Auch der KSC ist im Aufstiegsrennen gut positioniert. Osnabrück könnte mit einem Sieg zumindest vorübergehend den Relegationsplatz verlassen. (Karlsruher SC - VfL Osnabrück im LIVETICKER)

Hannover gegen HSV

Am Sonntag steht das Nordderby an. Hannover 96 empfängt den Hamburger SV. Die Hamburger wollen im Aufstiegsduell nachlegen, nachdem die Konkurrenz bereits am Samstag gefordert war. (Hannover 96 - Hamburger SV im LIVETICKER).

Der SV Sandhausen lädt derweil zum Kellerduell. Die Sandhausener empfangen die Würzburger Kickers. (SV Sandhausen - Würzburger Kickers im LIVETICKER).

Sandhausen ist mit 22 Punkten Vorletzter, Würzburg mit sechs Zählern weniger Schlusslicht. Die Würzburger, die sich am Karfreitag mit Bernhard Trares bereits von ihrem dritten Trainer in der aktuellen Saison trennten, haben allerdings noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Fortuna Düsseldorf muss dagegen unbedingt gewinnen, um die Aufstiegsränge nicht aus den Augen zu verlieren. Der Absteiger ist zu Gast beim SV Darmstadt 98. (SV Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf im LIVETICKER)

Bei den Düsseldorfern wurde Kenan Karaman nach seiner Rückkehr von der türkischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Das Spiel ist aber nicht ein Gefahr.

Mit dem SC Paderborn ist auch der andere Absteiger gefordert. Das Team von Steffen Baumgart muss beim im Abstiegskampf steckenden 1. FC Nürnberg antreten. (1. FC Nürnberg - SC Paderborn im LIVETICKER)

Außerdem empfängt der SSV Jahn Regensburg Erzgebirge Aue. (SSV Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue)

St. Pauli empfängt Braunschweig

Den Abschluss des Spieltags bilden der FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig. (FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig im LIVETICKER)

Die Kiezkicker haben sich durch sechs Siege aus den vergangenen acht Partien aus dem Abstiegsschlamassel befreit. Aufsteiger Braunschweig steckt dagegen weiter mittendrin im Abstiegskampf.

Alle Spiele der 2. Bundesliga in der Übersicht:

Samstag, 3. April, 13 Uhr

VfL Bochum - Holstein Kiel

1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth

Karlsruher SC - VfL Osnabrück

Sonntag, 4. April, 13.30 Uhr

Hannover 96 - Hamburger SV

SV Sandhausen - Würzburger Kickers

SV Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg - SC Paderborn

SSV Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue

Montag, 5. April, 20.30 Uhr

FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig

