In der 2. Bundesliga spitzt sich das Rennen um den Aufstieg und der Kampf gegen den Abstieg allmählich zu. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Der 28. Spieltag wurde aufgrund von Coronafällen beim Karlsruher SC und beim SV Sandhausen etwas durcheinander gewirbelt. Die Partien der beiden Teams wurden abgesagt, Nachholtermine stehen noch nicht fest. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

2. Bundesliga: Legt der Hamburger SV am Freitag vor?

Somit steht am Freitag nur ein Spiel auf dem Programm: Der Hamburger SV empfängt den SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga: Hamburger SV - SV Darmstadt 98, Freitag 18.30 Uhr im LIVETICKER). Gegen den Tabellenzwölften steht die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune unter Zugzwang. Zuletzt verspielte der HSV beim 3:3 bei Hannover 96 eine Drei-Tore-Führung.

Mit einem Sieg könnten die Rothosen im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr vorlegen und Platz zwei festigen, da Verfolger Greuther Fürth durch die coronabedingte Absage der Partie gegen Sandhausen zum Zuschauen verdammt ist. Zugleich würden die Hamburger mit einem Dreier bis auf einen Zähler an Tabellenführer VfL Bochum heranrücken.

Baumgart-Abschiedstour beginnt gegen Spitzenreiter Bochum

Das Team von Thomas Reis kann jedoch am Samstag kontern und nach dem 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel am vergangenen Wochenende nun den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Gegner ist der SC Paderborn (2. Bundesliga: SC Paderborn - VfL Bochum, Samstag 13 Uhr im LIVETICKER). Bei den Ostwestfalen bestimmte Steffen Baumgart in dieser Woche die Schlagzeilen. Der langjährige Erfolgscoach kündigte am Donnerstag seinen Abschied zum Saisonende an.

Holstein Kiel geriet zuletzt im Aufstiegsrennen nach zwei Niederlagen in Bochum und unter der Woche im Nachholspiel beim 1. FC Heidenheim (0:1) ins Hintertreffen. Mit einem Erfolg gegen Jahn Regensburg könnten die Störche den Rückstand auf den Tabellendritten Fürth bis auf einen Zähler verkürzen. Außerdem treffen mit dem FC Erzgebirge Aue und dem FC St. Pauli zwei Tabellennachbarn aufeinander.

Abstiegskampf pur in der Zweiten Liga am Sonntag

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Das Kellerduell zwischen dem Fünfzehnten VfL Osnabrück und dem Sechzehnten Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig, Sonntag 13.30 Uhr im LIVETICKER) ist für die beiden punktgleichen Teams richtungsweisend.

Während die Osnabrücker in Karlsruhe mit dem ersten Sieg in der Rückrunde ihre lange Durststrecke beendeten, war Aufsteiger Braunschweig mit einem 0:2 beim FC St. Pauli am Montagabend noch gut bedient.

Der 1. FC Nürnberg könnte sich mit dem 2:1-Sieg gegen den SC Paderborn im Tabellenkeller etwas Luft verschaffen. Am Sonntag kommt es bei den Würzburger Kickers (2. Bundesliga: Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg, Sonntag 13.30 Uhr im LIVETICKER) zum fränkischen Duell. Das Schlusslicht griff im Kampf um den Ligaverbleib mit einem 2:1-Sieg in Hannover am Donnerstag nach dem letzten Strohhalm.

Die Niedersachsen komplettieren den 28. Spieltag mit der Begegnung gegen den 1. FC Heidenheim.

Alle Spiele der 2. Bundesliga in der Übersicht:

Freitag, 9. April, 18.30 Uhr

Hamburger SV - SV Darmstadt 98

SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen (abgesagt)

Samstag, 10. April, 13 Uhr

SC Paderborn - VfL Bochum

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli

Holstein Kiel - SSV Jahn Regensburg

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC (abgesagt)

Sonntag, 11. April, 13.30 Uhr

Hannover 96 - 1. FC Heidenheim

VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig

Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg

