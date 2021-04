Wann steigt der erste Verein sicher aus der 2. Bundesliga ab?

Am Freitag ist mit den Würzburger Kickers der Abstiegskandidat Nummer eins im Einsatz. Schon am Freitag beginnenden 31. Spieltag könnte der Gang in die 3. Liga besiegelt werden. Doch dazu muss der Karlsruher SC die Gäste aus Würzburg zunächst besiegen. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Im Auftakt zum 31. Spieltag bestreitet der KSC sein erstes Spiel nach zweiwöchiger Quarantäne. Läuft es bei den Gastgebern in den nächsten Spielen erfolgreich, dann könnten die Badener sogar noch in das Aufstiegsrennen eingreifen. Allerdings erwartet den KSC ein hartes Programm, mit vier Spielansetzungen in elf Tagen.

KSC kann befreit aufspielen

Die Würzburger hingegen stehen nach der 0:4-Klatsche auf St. Pauli und einem 1:3 gegen Darmstadt mit dem Rücken zur Wand. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Besonders auswärts weisen die Unterfranken keine gute Bilanz auf. Von 15 Spielen gingen 13 verloren.

Braunschweig will weiter punkten

In der zweiten Partie am Freitag stehen sich ebenfalls ein Abstiegskandidat und ein Team aus dem Mittelfeld gegenüber.

Eintracht Braunschweig wird gegen Erzgebirge Aue versuchen, dringend benötigte Punkte einzufahren. Denn die Eintracht liegt nur zwei Punkte vor dem SV Sandhausen auf Rang 16 und drei vor dem Vorletzten VfL Osnabrück.

Auf der anderen Seite geht es bei den Gästen rein tabellarisch wohl um nichts mehr, das Polster auf Rang 16 ist mit neun Zählern relativ beruhigend. Das spiegelt sich auch in den letzten Ergebnissen von Aue wider. Nur fünf Punkte sammelte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster in den vergangenen sieben Partien.

Alle Spiele der 2. Bundesliga in der Übersicht:

Freitag, 23. April, 18.30 Uhr

Karlsruher SC - Würzburger Kickers im LIVETICKER

Eintracht Braunschweig - FC Erzgebirge Aue im LIVETICKER

Samstag, 24. April, 13.00 Uhr

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf im LIVETICKER

VfL Osnabrück - Holstein Kiel im LIVETICKER

1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim im LIVETICKER

Sonntag, 25. April, 13.30 Uhr

SV Sandhausen - Hannover 96 im LIVETICKER

Jahn Regensburg - Hamburger SV im LIVETICKER

FC St. Pauli - Greuther Fürth im LIVETICKER

Montag, 26. April, 20.30 Uhr

Darmstadt 98 - VfL Bochum im LIVETICKER

