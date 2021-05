Im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt hat Eintracht Braunschweig einen herben Rückschlag kassiert. (Das Spiel Braunschweig - Würzburg zum Nachlesen im Ticker)

Gegen den als Absteiger feststehenden Tabellenletzten Würzburger Kickers verloren die Norddeutschen am 33. und vorletzten Spieltag mit 1:2 (0:2) und stehen als Tabellen-17. vor dem Sturz in die Drittklassigkeit. (2. Bundesliga: Die Tabelle)

Die Highlights der Partien ab 19.30 Uhr in Sky Sport News - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Anzeige

Gästestürmer Marvin Pieringer hatte schon in der ersten Halbzeit die Weichen zum Sieg für die Franken gestellt. Schon in der zweiten Minute war der Angreifer per Kopfball erfolgreich, ehe er in der 19. Minute mit einem Foulelfmeter seinen zweiten Treffer erzielte.

Nach dem Seitenwechsel erarbeiten sich die Gastgeber Feldvorteile. Doch zu mehr als dem Anschlusstreffer von Yassin Ben Balla (79.) reichte es nicht mehr. (2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Am letzten Spieltag steht den Niedersachsen das Auswärtsspiel beim Hamburger SV bevor. Dabei wird Dong-won Ji nach seiner Roten Karte fehlen (90.+1, grobes Foulspiel).

Braunschweig fast abgestiegen - Sandhausen Rettung nahe

Dagegen ist der SV Sandhausen der Rettung nahe. (Das Spiel Sandhausen - Regensburg zum Nachlesen im Ticker)

Der SVS besiegte den Tabellennachbarn Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0) und liegt vor dem Saisonfinale am Sonntag einen Punkt vor dem Relegationsplatz 16 - allerdings wartet noch das schwierige Spiel beim VfL Bochum. Dafür ist die Tordifferenz vergleichsweise gut. Regensburg droht schlimmstenfalls noch die Relegation.

Sandhausen spielte für die Rettung auf Sieg. Janik Bachmann (5.) köpfte nach perfekter Flanke von Alexander Shirow zur Führung ein - ein Traumstart.

Der, SV Sandhausen ist nach dem Sieg über Jahn Regensburg fast gerettet © Imago

Der Jahn hatte in einem kampfbetonten Spiel Probleme, bis Sebastian Stolze zum Fallrückzieher ansetzte: Stefanos Kapino im SVS-Tor rettete glänzend (18.).

Der Druck ging nun von Regensburg aus, jedoch trafen erneut die Gastgeber: Kevin Behrens verwertete einen Konter nach Zuspiel von Nikolas Nartey (42.). Der Abpfiff brachte dem SVS eine erste Erleichterung, dennoch wird am Sonntag noch gezittert - bei beiden Teams.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)