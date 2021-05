Aufstieg, Abstieg, Drama: In der 2. Fußball-Bundesliga geht es kurz vor Ende der Saison um fast alles.

Den Auftakt in den nächsten Krimi-Spieltag macht Holstein Kiel, das unter der Woche mit dem ersten seiner drei Nachholspiele bereits Platz drei eroberte - sehr zum Leidweisen des bisherigen Dritten Hamburger SV.

Vier Zähler fehlen auf den KSV noch auf die SpVgg Greuther Fürth und Platz zwei. Mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli könnte die Mannschaft von Trainer Ole Werner im Kampf um den direkten Aufstieg also gehörig Druck auf die Kleeblätter ausüben.

Außerdem schon am Freitag im Einsatz: Hannover 96 und der SV Darmstadt 98 - beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte, haben aber mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Düsseldorf muss gegen Braunschweig punkten

Am Samstag geht die wilde Fahrt dann unter anderem mit den Fürthern weiter. Die Spielvereinigung trifft im Heimspiel auf den Karlsruher SC. In den letzten fünf Spielen wurden zehn Punkte geholt, nun soll der nächste Dreier auf dem Weg ins Oberhaus her. Beim KSC gilt es, den jüngsten Abwärtstrend zu stoppen (drei Punkte aus fünf Spielen).

Außerdem will Fortuna Düsseldorf die Rest-Hoffnung auf Platz drei aufrecht erhalten. Der Verfolger liegt einen Zähler hinter Kiel, hat aber zwei Spiele mehr auf dem Konto. Nach dem 3:2-Sieg gegen Karlsruhe am Montag soll nun gegen Eintracht Braunschweig der nächste Erfolg her. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Für die Löwen, die seit drei Spielen auf einen Dreier warten, wären die Punkte aber mindestens genauso wichtig. Braunschweig befindet sich als Tabellensechzehnter noch in akuter Abstiegsgefahr. Genauso wie der VfL Osnabrück, der der Eintracht mit drei Punkten Rückstand als Vorletzter im Nacken sitzt. Nächster Gegner: Das abgeschlagene Schlusslicht Würzburger Kickers.

Kommt Bochum dem Aufstieg näher?

Knapp über dem Strich befindet sich der SV Sandhausen. Der 15. der 2. Liga muss am Sonntag im schweren Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim ran. Nach einer Siegesserie setzte es zuletzt zwei Niederlagen in Folge, jeder weiterer Ausrutscher könnte fatale Folgen haben.

Mit einem Sieg würde man derweil näher an den SSV Jahn Regensburg heranrücken, der es mit Spitzenreiter VfL Bochum zu tun bekommen - und dabei natürlich klarer Außenseiter ist. Bochum will den Pflichtsieg, um die Konkurrenz auf der Zielgeraden auf Distanz zu halten.

Außerdem stehen sich am Sonntag noch der SC Paderborn und Erzgebirge Aue gegenüber - für beide geht nach oben und unten nicht mehr viel.

Hrubesch-Debüt beim Hamburger SV

Am Montag gibt dann Horst Hrubesch sein mit Spannung erwartetes Debüt als Interimstrainer des Hamburger SV sein Debüt. Der Nachfolger des entlassenen Daniel Thioune soll die letzten drei Spiele gewinnen, angefangen beim Heimduell mit dem 1. FC Nürnberg.

Aus eigener Kraft kann der HSV, der lange auf Aufstiegskurs lag, den Sprung unter die ersten drei aber nicht mehr klarmachen. Sie sind auf Schützenhilfe angewiesen.

Schon vor der Partie gegen den Club ist aber Holstein Kiel wieder am Zug. Ebenfalls am Montag geht es für die Werner-Truppe gegen Hannover. Wer aufsteigt wird auch nach dem Wochenende nicht feststehen. Aber womöglich wird sich vor allem oben ein anderes Bild zeigen.

Alle Spiele der 2. Bundesliga im Überblick:

Freitag, 7. Mai um 18.30 Uhr:

Hannover 96 - SV Darmstadt 98

Holstein Kiel - FC St. Pauli

Samstag, 8. Mai um 13 Uhr:

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig

SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC

FC Würzburger Kickers - VfL Osnabrück

Sonntag, 9. Mai um 13.30 Uhr:

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07

VfL Bochum 1848 - SSV Jahn Regensburg

Montag, 10. Mai um 18 Uhr:

Holstein Kiel - Hannover 96

Montag, 10. Mai um 20.30 Uhr:

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg

