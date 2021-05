Im Saisonendspurt muss Fußball-Zweitligist SC Paderborn auf Mittelfeldregisseur Sebastian Vasiliadis und Ersatztorwart Jannik Huth verzichten. Das teilte der Tabellenachte, der mit dem Aufstiegsrennen nichts mehr zu tun hat, am Dienstag mit.

Huth (27) hatte sich bereits in der Vorwoche im Training am rechten Oberschenkel verletzt. Eine genaue Untersuchung ergab, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Vasiliadis (23) hat es während des Spiels am Sonntag in Aue (8:3) erwischt, er ging mit einem Syndesmoseriss vom Platz.