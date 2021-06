Zweitligist Hamburger SV verstärkt sich für seinen vierten Anlauf auf die Bundesliga-Rückkehr.

Der HSV gab am Montag die erwartete Verpflichtung des Mittelfeldspielers Jonas Meffert vom Ligarivalen Holstein Kiel bekannt.

Der 26-Jährige hat in den vergangenen drei Jahren 87 Zweiligaspiele für Kiel absolviert, das nach der abgelaufenen Saison in der Aufstiegsrelegation am 1. FC Köln scheiterte. Meffert erhält in Hamburg einen Dreijahresvertrag.