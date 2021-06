Das Testspiel zwischen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Zenit St. Petersburg am kommenden Samstag wird live auf ServusTV Deutschland übertragen. Anstoß der Partie in der Kufstein-Arena in Tirol ist um 16.00 Uhr. Darüber hinaus sollen im Sommer weitere Fußballspiele auf ServusTV gezeigt werden.