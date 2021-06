Zweitligist Hansa Rostock hat Mittelfeldspieler Svante Ingelsson verpflichtet. Der 23 Jahre alte Schwede kommt vom italienischen Erstligisten Udinese Calcio und unterschrieb bei Rostock einen Zweijahresvertrag plus Option.

In der vergangenen Spielzeit stand Ingelsson als Leihspieler beim SC Paderborn unter Vertrag und kam für die Ostwestfalen in 32 Zweitliga-Partien zum Einsatz.

"Mit seinen gerade mal 23 Jahren kann Svante bereits internationale Erfahrungen auf höchstem Niveau vorweisen und spielte bereits in der italienischen Serie A, in der höchsten Fußballliga in Schweden sowie zuletzt beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen: "Svante ist ein sehr dynamischer, laufstarker und robuster Spieler, der im Mittelfeld variabel einsetzbar ist und zudem einen über eine ausgezeichnete Spielintelligenz verfügt."