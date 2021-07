Der Hamburger SV muss zum Saisonstart der 2. Bundesliga auf Sonny Kittel und Josha Vagnoman verzichten. Wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten, zog sich Mittelfeldspieler Kittel im Trainingslager in Grassau einen kleinen Haarriss am Wadenbein zu, U21-Europameister Vagnoman erlitt einen Muskelfaserriss am vorderen Oberschenkel. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Beide Spieler fallen damit "für die nächsten Wochen" aus. Die Zweitliga-Saison beginnt am Freitag, 23. Juli mit dem Auftaktspiel des HSV bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04.

Das Topspiel der 2. Bundesliga ab der Saison 2021/22 am Samstagabend um 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1